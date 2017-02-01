Лидер Суперлиги БК «Новосибирск» обыграл «Химки-Подмосковье»

В среду, 8 февраля, лидер российском Суперлиги БК «Новосибирск» на своей площадке принимал одного из аутсайдеров первенства «Химки-Подмосковье». Несмотря на явное преимущество в классе, перед игрой были опасения относительно мотивации команды, ведь после выездных побед над такими серьезными соперниками как «Сахалин» и «Спартак-Приморье», настроиться на игру с коллективом из нижней части турнирной таблицы бывает очень непросто.
В первом круге сибиряка одержали очень уверенную выездную победу над нынешним оппонентом, одолев подмосковную команду со счетом 85:50. Однако в этот раз феерии на площадке не было. Игроки «Новосибирска» сыграли прагматично и потратили ровно столько сил, сколько было нужно для уверенной победы.
Большую часть первой четверти хозяевами положения были новосибирцы, но под конец не смогли удержать оппонентов, которые совершили стремительный рывок и ушли на перерыв, ведя в счете 15:16. Вторая четверть началась с 8:0 в пользу хозяев, однако дальше они подрастеряли прыть. Первая половина встречи завершилась со счетом 31:27.
Третья четверть прошла под диктовку хозяев и перед заключительным перерывом «Новосибирск» имел перевес в 15 очков – 52:37. В заключительном отрезке матча преимущество хозяев площадки выросло до 20 очков, но «Химки-Подмосковье» смогли немного подправить свое положение и завершить встречу со счетом 67:53.
Теперь все внимание «Новосибирска» сосредоточено на «Финале четырех» Кубка России, который стартует уже 17 февраля.
Источник: atas.info