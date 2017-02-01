В Новосибирске 50-летняя женщина смогла дать отпор двум грабителям

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении и похищении 1

В Новосибирске задержали рецидивистку, которая совершила разбойное нападение на местную

В понедельник, 8 декабря, в Новосибирске избили главного редактора известного новостного

Разбойное нападение на женщину в Железнодорожном районе было раскрыто через 15 минут