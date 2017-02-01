В Новосибирске 50-летняя женщина смогла дать отпор двум грабителям

В субботу, 4 февраля, в Новосибирске совершено разбойное нападение на 50-летнюю женщину, которая возвращалась домой в ночное время суток. На улице Ударной на нее напали двое молодых людей. Первый нанес несколько ударов, а второй попытался отобрать сумку, в которой находились деньги и ценные вещи. Однако женщина смогла самостоятельно отбиться от грабителей, после чего тем пришлось бежать.
Далее пострадавшая не стала медлить и обратилась в полицию. Получив описание примет нападавших правоохранители провели оперативные действия, в ходе которых злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что им 21 и 22 года. Ранее судимы не были. Оба работали поварами в одном из городских кафе.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Не исключено, что данное нападение было совершено по наводке. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к подобным преступлениям. За содеянное им грозит лишение свободы.
Источник: evo-rus.com
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