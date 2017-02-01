Оценка условий труда: что это такое?

Аттестация рабочих мест всего несколько лет назад являлась обязательной процедурой на производстве. Сегодня требования изменились. Работодателям необходимо проводить оценку условий рабочей деятельности.

Важность такого комплекса мероприятий

Что это такое? Зачем нужен подобный комплекс мер? Под специальной оценкой принято подразумевать целый спектр мероприятий, назначенных российским законодательством. Он включает мероприятия по выявлению опасных и вредных факторов, которые присутствуют в производственной среде и могут мешать процессу труда. В ходе оценки устанавливается степень их негативного влияния на персонал.

Важность такого мероприятия состоит в том, что после его окончания:

проводятся медицинские осмотры;

работникам выдаются средства коллективной и индивидуальной защиты;

рассчитываются доплаты к страховым взносам.

Еще может фиксироваться дополнительный тариф для денежных выплат в ПФР. Специальная оценка условий труда позволяет установить для персонала производственных организаций денежные доплаты, предусмотренные законодательно.

Кем, где, когда производится специальная оценка?

Рассматриваются условия деятельности не в каждой организации. Не касается комплекс мер персонала, трудящегося дистанционно, надомных работников, лиц, работающих на предпринимателей, которые не являются ИП. Но обязательно оцениваются рабочие места сотрудников, которым приходится ежедневно иметь дело с:

транспортными средствами;

машинами;

механизмами;

оборудованием;

аппаратами;

устройствами.

Важно выяснить, в каких условиях производится обслуживание, наладка, эксплуатация, ремонт такой техники.

Российское законодательство требует контролировать организации, где персонал использует ручные, механизированные и электрифицированные инструменты. Особенно важно выяснить условия деятельности тех людей, которые соприкасаются с источниками опасностей, способных негативно отражаться на здоровье и работоспособности персонала.

Оплата и организация специальной оценки, которая должна осуществляться не менее 1 раза в 5 лет, производится работодателем. Но непосредственно сам комплекс мероприятий выполняется совместно с привлеченной компанией, имеющей соответствующую специализацию. Сотрудничество с ней руководитель предприятия должен оформить в рамках договора. Аттестация осуществляется повторно даже на тех местах, которые в ходе предыдущей проверки были признаны безопасными.