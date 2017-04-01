Лечение межпозвоночной грыжи в медицинском центре Ассута

Одним из заболеваний позвоночника, как правило, возникающим после непосильной нагрузки или травмы, при котором фиброзное кольцо одного из межпозвоночных дисков повреждается, меняет свое месторасположение и его содержимое, состоящее из коллагеновых волокон, попадает в канал позвоночника, является межпозвоночная грыжа.

Заболевание, к сожалению, очень распространено не только среди спортсменов, но и вполне обычных граждан и характеризуется постоянными болевыми ощущениями, потерей полноценной двигательной активности, разнообразными нарушениями функциональности тазовых органов (при повреждениях в поясничном отделе) или головокружениях (при повреждениях шейных позвонков).

Традиционно эффективно происходит лечение межпозвонковой грыжи в клиниках Израиля, в частности, в медицинском центре Ассута. Специализированное, полностью оборудованное всем необходимым и оснащенное по последнему слову техники, учреждение. Операции проводят израильские врачи, профессионалы высокой квалификации с мировым именем. Среди них известные медицинские светила в области спинальной и эндоскопической хирургии: детский нейрохирург Цви Лидар, Илья Пекарский и Игаль Мировский и многие другие.

Лечение межпозвоночной грыжи начинается с диагностики. Недооценка этого этапа может продлить мучения, а то и значительно ухудшить состояние пациента. Поэтому выбор лечащего врача, клиники, которая могла бы обеспечить эффективное лечение и предоставить работающие успешные методики становить первым важным решением на пути к излечению.

В Израиле диагностика межпозвонковой грыжи, как правило, включает осмотр хирурга, проверку неврологических рефлексов и болевых реакций, компьютерную и магнитно-резонансную томографию поврежденной области, миелографию и ультразвуковую диагностику. После проведения комплекса диагностических процедур назначается план лечения.

При показаниях для хирургической операции, в Израиле предпочтения отдается малоинвазивным, мало травматическим методикам. Подобный подход позволяет снизить время на реабилитацию, восстановительный период и ускорить процессы выздоровления, возвращения работоспособности и улучшения общего качества жизни.

При назначении консервативного лечения в Израиле помимо медикаментозной терапии, используют методы иглоукалывания, лечебного массажа, специализированного комплекса физических упражнений с дозированной нагрузкой и некоторые другие.

Стоимость операции коррекции межпозвонковой грыжи в Израиле с имплантацией фиксатора и госпитализацией в среднем составляет 27700 долларов. Цена консультации спинального хирурга – 550 долларов.

Успешность лечения межпозвонковой грыжи в Израиле обуславливается индивидуальным подходом к каждому пациенту, позволяющим подобрать нужное помогающее воздействие и использованием новейших препаратов и материалов.