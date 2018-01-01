Металлочерепица - популярность материала

При возведении крыши над собственным домом чаще всего отдаётся предпочтение металлочерепице. В чём секрет её популярности? На самом деле все просто: металлочерепица похожа на натуральную черепицу, но уже многими качествами превосходит её по сроку службы и надёжности при относительно невысокой себестоимости. К тому же монтаж крыши из металлочерепицы прост и не требует каких-то особых навыков и затрат. Все, что требуется – это желание подарить своему дому полноценную крышу. Строительство крыши, со всеми правилами и нормами стандарта, качественно делает эта строительная компания.

Инструменты для монтажа металлочерепицы

На начальной стадии монтажа кровли потребуются инструменты для резки (к примеру, ножовка, лобзик электрический, ножницы и др.), шуруповёрт, а также молоток, маркер и длинная рейка, рулетка.

Этапы монтажа металлочерепицы

Сначала следует определиться с размерами кровли и её конструкцией. Нужно определить угол наклона, он должен быть у крыши не меньше 14 градусов, иначе металлочерепицу придётся класть на две волны внахлёст.

Затем следует произвести гидро- и пароизоляцию чердака с помощью укладки теплоизоляционного материала и спецплёнки. Иначе изнутри на металлочерепице будет образовываться конденсат. Затем делается обрешётка брусочками (обрешётками) толщиной 2,5х5 см, а к ним на расстоянии равном длине «волны» металлочерепицы прибиваются доски (контробрешётки). Для защиты нижней планки обрешётки от атмосферных влияний должна прибиваться карнизная планка. Нижняя обрешётка обычно должна быть толще на 1,5 см остальных. После устанавливаются ендовы и фурнитура кровли, такие как: кровельная подшивка, водосточная система кровли, монтируются зонтики и обшиваются дымоходы и только начинается укладка металлочерепицы. Закрепляются стальные листы 6–8 саморезами на метр квадратный. Монтаж крыши из металлической черепицы может происходить справа или слева. При монтаже, начатом с левой стороны, каждый следующий лист кладётся под самую последнюю «волну» обязательно предыдущего листа. Важно знать, что передвигаться по листам металлической черепицы разрешено в обуви только с мягкой подошвой, вставая в прогиб волны на месте обрешётки. По окончании установки металлочерепицы следует вычистить поверхность крыши от стружек и мусора, а если есть царапины, то их надо подкрасить специальной краской (она поставляется вместе с листами).

Источник: http://stroyld.ru/