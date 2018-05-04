Как почистить ноутбук от пыли?

Современные гаджеты становятся всё мобильнее и функциональнее. Если раньше люди отдавали предпочтение стационарным компьютерам, то теперь – планшетам и ноутбукам. Эти устройства обладают высокой мощностью и малыми размерами. Но, как старые ПК, порой нуждаются в ремонте. В сервисных центрах часто сталкиваются с такой проблемой, как замена клавиатуры на ноутбуке. Но еще чаще – с перегревом гаджетов. Высокая температура напрямую влияет на работоспособность устройства и состояние его внутренних компонентов. При достижении критической отметки одна из деталей может выйти из строя, что потребует срочного ремонта.

Вообще, в ноутбуке функционирует система охлаждения. Она бывает активной и пассивной. Её ставят на поверхности, подвергающиеся наибольшему нагреву. Пассивное охлаждение чаще всего представлено алюминиевыми и медными радиаторами. Активное – вентиляторами. Их поломку призвана устранить компьютерная помощь на дому. В некоторых устройствах стоит активно-пассивная система охлаждения. Здесь речь идет о кулерах. Решетки радиаторов отдают тепло, которое выводится из корпуса при помощи вентилятора. Это наиболее оптимальная система. Хотя и она подвергается поломкам, вследствие чего ноутбук перегревается.

Опасность перегрева

При рабочей температуре все устройства функционируют нормально, но как только показатель становится критическим, производительность ноутбука падает. Перегрев нередко приводит к произвольным перезагрузкам компьютера, зависаниям, быстрому нагреванию корпуса, сильному шуму при работе вентилятора. Если проблему запустить, может потребоваться ремонт блока питания ноутбука. Это деталь нередко выходит из строя по причине перегрева. Кстати, о повышенной температуре во время работы устройства можно узнать и по характерным признакам, и по уведомлениям БИОС. Они вылетают при включении ноутбука в виде текстового сообщения либо звука.

Причины перегрева

Пыль. Она попадет внутрь сквозь небольшие щели, оседает на деталях, в т.ч. системы охлаждения;

Проблемы в работе системы охлаждения. О неполадках может свидетельствовать неспецифичные для кулера или вентилятора звуки.

Предотвращаем перегрев

Решать проблему всегда сложнее, чем её предотвратить. В качестве профилактических мер наиболее эффективны следующие мероприятия: