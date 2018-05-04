Испанская бытовая техника CATA

История испанской компании САТА Electrodomesticos S.L. начинается в 47м году прошлого века. Производство было организовано в городе Торейо провинции Барселона. Компания специализировалась на создании бытовых вентиляционных систем. Несмотря на значительное расширение ассортимента бытовой техники для кухни САТА, вытяжки остаются приоритетным направлением развития предприятия. С 1982 года начато производство кухонных вытяжек. А с приходом нового века начато изготовление встраиваемой техники. В ассортименте продукции появились духовые шкафы, электрические и газовые варочные панели, СВЧ печи.

Компания одной из первых начала возведение производственных мощностей на китайской территории, заводы САТА имеются и на американском континенте, в Сан – Паулу (Бразилия). Компания находится в пятерке самых мощных производителей бытовой вентиляционной техники. Отделения и филиалы предприятия размещены в более, чем 80 – ти странах мира.

САТА Electrodomesticos S.L. проводит политику полного производственного цикла, производя все комплектующие изделия на собственных предприятиях. Такой подход обеспечивает превосходное качество выпускаемых изделий. Ответственные сборочные операции выполняются на заводе, расположенном в Испании, а производство комплектующих налажено на предприятиях Китая и Бразилии.

Исследования в сфере современных промышленных технологий, обработки металлов, конструкторских разработок проводятся в собственной лаборатории. Передовые технологии немедленно внедряются в производство. Каждый год компания представляет на рынке свыше 20ти новых образцов вытяжной техники и встраиваемого кухонного оборудования. Существующие модели постоянно совершенствуются.

На исследовательское оборудование и высокотехнологичные прозводственные линии компания расходует 85% средств, полученных от реализации продукции. Это позволило занять позиции лидера на рынке вытяжной техники и создавать высокоэффективное воздухоочистное и встраиваемое оборудование для кухни.

Техника САТА проста в использовании, практична и экологична. Она отличается высокой износостойкостью и функциональностью, соответствует запросам современных потребителей. Много внимания компания уделяет эстетике изделий. Покупателям предлагается техника, выполненная в классическом и в стиле минимализма, имеются решения в стиле хайтек дизайна. В нашей стране продукцию данного производителя можно купить с официальной гарантией в интернет-магазине бытовой техники arsenal-bt.ru.