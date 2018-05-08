Как пережить летнюю жару в офисе?

Всю зиму и весну мы с нетерпением ждём тёплых летних месяцев, а когда они приходят, мы начинаем бороться с жарой. Особенно в офисе.

Конечно, многие любят тёплую погоду, наслаждаясь купанием, и поэтому считают лето самым лучшим сезоном. Но только до тех пор, пока большинство из них не проведут хотя бы часть лета на работе. Хотя есть несколько способов, которые сделают пребывание в офисе более приятным. Давайте разбираться вместе с Hotwork. Местная вентиляция Если в офисе нет кондиционера, необходимо охлаждать воздух по-другому. В такой ситуации можно использовать вентилятор. В летние дни, рано утром лучше всего держать открытыми окна, когда наружная температура ниже. Те, кто предпочитает в офисе вентилятор, избегают споров с коллегами о настройке комнатной температуры, как это обычно бывает при использовании встроенного кондиционера, который также непригоден для тех, кто более восприимчив к простудным заболеваниям. Целесообразно выбрать настольный вентилятор диаметром около 30см, при котором каждый будет устанавливать уровень скорости, который ему подходит. Для небольших помещений можно приобрести стоячий вентилятор и поставить его в середине комнаты. Очистка воздуха растениями Сложно работать при высокой температуре. А если ещё объединить запахи нескольких видов духов, шампуней, дезодорантов и офисного клея, в помещении будет трудно дышать. Проблема может быть решена путём приобретения специальных растений, которые уменьшают концентрацию этих соединений. К ним относятся, например, фиалки Азалии, жёлтые тюльпаны или ароматные сорта лилии. Офисный воздух также могут очищать бананы. Соответствующая одежда Разумеется, можно подобрать для работы соответствующую сезону одежду. Особенно, если вам не нужно соблюдать правила в отношении одежды. В этом случае особое внимание следует обратить на выбор подходящего материала. Отдавайте предпочтение одежде с более высоким содержанием хлопка, обычно светлых оттенков и хорошо пропускающих воздух. Также подойдут шёлковые или льняные ткани, которые также неплохо пропускают воздух. Наименее воздухопроницаемые материалы включают силон и другие искусственные волокна. Поэтому этих типов материалов следует избегать в жаркие дни. Потребление жидкости Неотъемлемой частью определённо является правильный режим употребления алкоголя. В жаркие дни лета необходимо увеличить потребление жидкости. Идеальный напиток в этом случае – несладкая и негазированная вода. Оргтехника на рабочем месте В более поздние весенние и летние дни наблюдается перегрев не только людей, но и оргтехники. В частности, компьютеры, принтеры, планшеты и ноутбуки могут легко нагревать рабочую среду. Важным шагом в таком случае является покупка охлаждающей прокладки, активной или пассивной. Активная панель имеет свой собственный вентилятор, пассивная только обеспечивает хороший доступ воздуха к устройству.