Контекстная реклама: преимущества и недостатки

В 21 веке реклама - это то, без чего не обойдется ни одна фирма, не один продукт, ни одна услуга. Реклама - это основа маркетинга, ни одна в мире организация не обходится без нее. Клиенты нужны всем, и чем больше их будет, тем лучше для производителя. Но потенциального клиента найти легко, а вот привлечь реального, который действительно заинтересуется вашим товаром/услугой и отдаст за это свои деньги - не так просто, как кажется.

Проблемы поиска клиентов

Проблема состоит в том, что нужно уметь сделать рекламу качественно и привлекательно, чтобы заинтересовать клиента, будь это грамотный уникальный текст, яркая, но не сильно броская и не назойливая картинка или качественно отснятое и интересное видео. Клиенту это должно понравиться и он должен захотеть приобрести у вас товар.

Вторая проблема - реклама должна быть уместна и рассчитана на ту аудиторию, которую она может заинтересовать. Не зря буклеты, которые назойливо раздают на улице, не производят впечатления на большинство людей. Реклама должна распространяться там, где она может привлечь заинтересованную в данном продукте аудиторию. В таких ситуациях контекстная реклама может прийти на помощь. Необходимо правильно владеть настройкой контекстной рекламы, тогда будет и результат.

Что такое контекстная реклама

Контекстная реклама - это интернет-реклама, которая появляется при запросе пользователя к поисковому механизму. Работает это так: вы делаете запрос в поисковой какой-либо поисковой системе, после этого вам выдаются ссылки, соответствующие заданной вами информации. Помимо результатов поиска, на экране выдаются небольшие объявления, которые соответствуют введенной в поиске информации. Там же предлагается посетить сайт по заданной тематике, где можно найти интересующую вас информацию и приобрести товар. То, что было введено вами в поиске, называется ключевым словом.

Есть такие виды рекламы как:

1. Поисковая реклама

2. Тематическая реклама

Поисковая появляется только после того, как поступает запрос в поисковых системах. Она точно соответствует вашим запросам. Реклама в поисковых системах отличается ценой, так как считается дороже, в отличие от других реклам, соответственно и потенциальная эффективность ее будет выше. Прибыль от такой рекламы получает только поисковая система, которой вы пользовались во время поиска информации.

Тематическая появляется непосредственно на сайте, по ссылке которого вы перешли. Реклама может в точности соответствовать запросу и теме сайта, по которому вы перешли, могут быть смежные темы рекламы, а могут быть и объявления, схожие с вашими предыдущими запросами. Половина от стоимости вашего клика получает рекламная сеть, а другую половину получает администратор сайта, на котором размещаются рекламные объявления.

Преимущества и недостатки КР

У контекстной, как и у других видов рекламы, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Точность попадания рекламы к целевой аудитории. Минимальные вложения. Скорость отдачи от рекламы. Гибкие настройка контекстной рекламы. Легко-воспринимаемый для людей формат рекламы. Информативность в сочетании с компактностью рекламы.

Минусы:

Риск превышения выделенных средств на рекламу при неправильной настройке контекстной рекламы. Не долгосрочность действия. Использование такой рекламы подходит не всем сферам бизнеса.

Качество рекламной кампании зависит от уровня профессионализма исполнителя. Компетентных специлистов по настройке контекснтной рекламы можно найти здесь. Следовательно, контекстная реклама - это хороший инновационный и недорогой способ привлечения клиентов, который дает хороший и быстрый результат. Но подходит не всем, а также требует определенных знаний для получения положительного результата.

Рекомедуем также ознакомиться: