Книги Рея Бредбери – гуманизм, правдивость, вечные ценности

Рэй Бредбери – гуманист, который не считал себя фантастом. Он называл себя просто писателем, хотя его предсказания сбылись с поразительной точностью. Мир, описанный в книге «451 градус по Фаренгейту», мы практически видим сейчас.

Издана книга была в далеком 1953 году, когда об изобретениях, представленных в печатных изданиях, никто не имел и малейшего понятия. Речь идет, например, о плазме на всю стену, современных плеерах с наушниками-ракушками и многое другое. Но важно было не это, а то, как писатель смог уловить, какие проблемы поджидают общество потребления в будущем. В принципе, все книги Рэя Брэдбери – это издания-пророчества, книги-предсказания, предостережения о том, что будет, если человечество не остановится в своей вечной гонке за материальными благами в ущерб духовным ценностям. Если человек не поменяет свою тактику поведения в сторону главных человеческих ценностей – милосердия, сострадания, любви к ближнему и ответственности за происходящее вокруг, то нас всех ждет, по мнению автора, глобальная катастрофа.

Мир, в котором он жил, разительно отличался от мира в его произведениях. Тотальная бедность граждан США в эпоху Великой депрессии, которую застал Рей Бредбери, не смогла затмить все светлое, что было в его душе. Результатом стала книга «Вино из одуванчиков». Сейчас она занимает достойное место в классике мировой литературы. Мир детства, описанный в произведении, показан автором с такой точностью и достоверностью, что мало кто смог с ним в этом сравниться. Эта книга поразительно светлая, добрая, хотя подчас и щемящее-грустная, тонкая и правдивая. Она станет наилучшим подарком для ценителей настоящей американской современной прозы от классика жанра. Сегодня выгодно приобрести произведение можно на странице интернет-магазина https://stylus.ua/hudozhestvennaya-literatura/avtor:rey-bredberi/.

Разнообразие произведений фантаста-классика

Советуем обратить внимание и на не вышедшую из моды подборку рассказов автора «Марсианские хроники». Именно с них и началась карьера великого классика. Хотя фантаст и не получил университетского образования, он систематически занимался самостоятельно в библиотеке Лос-Анджелеса по месту своего проживания. В итоге мы получили талантливого автора, из-под пера которого вышло больше 800 сочинений. Рей Бредбери не признавал всемогущество компьютеров и интернета. Считал, что он один с карандашом в руке и листком бумаги сумеет сделать больше, чем 10 человек за компьютерами. В принципе, так оно и оказалось. Предостережения фантаста в его произведениях вышли безошибочными. Он правильно угадал тенденции, которые могут губительно повлиять на человечество в будущем. Нам осталось лишь прислушаться к тому, что в своих романах и рассказах этот классик пытался передать следующим поколениям.

Лучшего подарка к празднику или дню рождения, чем подборка произведений американского автора, трудно найти. Ведь в них сохранено то главное, что все мы ищем для себя в мире. Нам даются своеобразные ориентиры, помогающие найти правильный путь. Если вам интересно, где можно найти качественно изданные книги писателя, загляните на сайт stylus.ua.

Здесь вы найдете произведения, которые были перечислены ранее и многие другие. Все они входят в сокровищницу мировой фантастической литературы.

Труды, написанные автором, разнообразные. Помимо большого количества сочинений, они отличались и разнообразием форм. Так Реем Бредбери было создано:

множество рассказов (более 200);

огромное количество статей и пьес;

повести и стихотворные произведения.

Наследие великого американца должно быть в библиотеке любого книгомана. Его произведения утверждают высшие моральные человеческие ценности, показывают, что есть истинное и настоящее в мире людей.