Проверка квартиры перед покупкой: 5 способов защиты от мошенников

Покупка квартиры на вторичном рынке – возможность получить жилье полностью готовое к заселению. Но здесь есть много рисков, связанных с мошенническими схемами. Нередко новоиспеченные собственники сталкиваются с объявившимися дальними родственниками, долевыми владельцами, претендующими на квадратные метры, вынуждены погашать долги и штрафы. Чтобы избежать неприятностей, можно на сайте https://rosreestr.net заказать получение выписок из ЕГРН и проверить недвижимость.



Как получить выписку

Документ позволяет проверить соответствие имени собственника, указанного в правоустанавливающих бумагах, со значащимся в Росреестре. С его помощью можно выяснить наличие ограничений, залогов и прочих особых отметок. Заказывать выписку желательно дважды – на этапе выбора объекта и перед заключением сделки. Выполнить проверку несложно. Понадобятся для этого основные данные – кадастровый номер либо адрес интересующего жилья.

При сверке нужно обращать внимание на характеристики объекта и их соответствие: площадь, точность географического расположения. На сайте https://rosreestr.net/proverit-kvartiru проверить квартиру при покупке можно самостоятельно. Выписка ЕГРН предоставляется с официальной печатью от Росреестра.



Другие способы проверки "чистоты" жилья

Без помощи специалистов проверить квартиру можно:

на сайте судебного органа;

в Едином Федеральном реестре по банкротству;

в службе судебных приставов;

по выписке из домовой книги.

На сайте городского суда по адресу прописки либо регистрации собственника можно проверить наличие у него открытых дел, в том числе связанных с продаваемым имуществом. Нельзя приобретать дом или квартиру у человека, решившего признать себя банкротом, по сниженной цене. Такая сделка может быть аннулирована конкурсным управляющим.

Узнать о наличии долгов, штрафов, неоконченных исполнительных делопроизводств в отношении владельца квартиры

можно, отправив запрос в службу судебных приставов. Для этого потребуются ФИО непосредственно владельца или его супруга. Много полезной информации содержится в архивной справке из домовой книги. Но ее нужно требовать у собственника. Документ не выдается третьим лицам.

Получение выписки – самый простой способ убедиться в юридической чистоте объекта недвижимости. На сайте https://rosreestr.net/proverit-uchastok проверить можно также земельный участок. Суть процедуры аналогична – нужно ввести кадастровый номер либо адрес в специальную строку.

Проверка недвижимости – реальный способ защиты от потери в будущем имущества и денег. Проводить ее нужно обязательно собственными силами или посредством услуг агента.