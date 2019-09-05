Оформление памятников руками опытных профессионалов

Вчера, 12:41

Услуги профессионального оформления памятников становятся все более востребованными. Возможности мастеров растут прямо пропорционально увеличению требований заказчиков. Помимо имен, дат и портретов на стелы и надгробные плиты могут наноситься эпитафии, детализированные фото, православная и ритуальная символика. На https://gmstone.ru/product_type/oformlenie-pamyatnikov/ вы найдете любые варианты оформления памятников, а при наличии особых пожеланий сможете обсудить их с опытными специалистами компании «Амитье».

Варианты оформления надгробных памятников

Художественное оформление памятников – своего рода искусство, увековечивающее в камне отношение к усопшему, память о нем для родных и близких. Основные элементы оформления включают:

  • Отображение дат рождения и кончины. Для этого используются различные шрифты. При отсутствии достаточного количества свободного места допустимо написание дат в дробном варианте.
  • Портрет или фото усопшего. Этот элемент становится центральным при художественном оформлении памятников. Существуют различные способы нанесения изображений, отличающиеся качеством их детализации. Наиболее распространено использование цифрового гравировального станка.
  • Изображения. Ангелы, иконы, храмы и прочие тематические рисунки чаще всего наносятся с тыльной стороны стелы. Они отображают отношение близких и основу жизненного пути самого умершего.
  • Эпитафии. Последние слова, обращенные к усопшему, наносят или на стелу, или на надгробие, в зависимости от длины и количества фраз. Это может быть проза, стихотворения или молитва.
  • Обрамление. Строгая или художественная рамка заполняет оставшееся свободное место на стеле, делая дизайн более оригинальным и лаконичным.

Все работы выполняются вручную или с применения высокотехнологичного оборудования. Дизайнерский проект оформления предварительно обсуждается и согласуется с заказчиком.

Плюсы сотрудничества с профессионалами

Оформление памятника, украшающее могилу родного или близкого человека, напоминает о нем не годы, а десятилетия. Поэтому доверять его выполнение нужно только опытным мастерам. Компания «Амитье» предлагает:

  • профессиональное оформление памятников по доступной цене;
  • реализацию дизайнерских проектов любой сложности;
  • выполнение работ в наиболее сжатые сроки;
  • возможность корректировки деталей на любом этапе производства;
  • высокое качество результата и эстетическую непревзойденность памятника.

Помимо оформления по индивидуальным заказам, в компании «Амитье» можно заказать готовые конструкции, выполненные по типовым дизайнерским проектам.

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