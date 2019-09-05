Оформление памятников руками опытных профессионалов

Услуги профессионального оформления памятников становятся все более востребованными. Возможности мастеров растут прямо пропорционально увеличению требований заказчиков. Помимо имен, дат и портретов на стелы и надгробные плиты могут наноситься эпитафии, детализированные фото, православная и ритуальная символика. На https://gmstone.ru/product_type/oformlenie-pamyatnikov/ вы найдете любые варианты оформления памятников, а при наличии особых пожеланий сможете обсудить их с опытными специалистами компании «Амитье».

Варианты оформления надгробных памятников

Художественное оформление памятников – своего рода искусство, увековечивающее в камне отношение к усопшему, память о нем для родных и близких. Основные элементы оформления включают:

Отображение дат рождения и кончины. Для этого используются различные шрифты. При отсутствии достаточного количества свободного места допустимо написание дат в дробном варианте.

Портрет или фото усопшего. Этот элемент становится центральным при художественном оформлении памятников. Существуют различные способы нанесения изображений, отличающиеся качеством их детализации. Наиболее распространено использование цифрового гравировального станка.

Изображения. Ангелы, иконы, храмы и прочие тематические рисунки чаще всего наносятся с тыльной стороны стелы. Они отображают отношение близких и основу жизненного пути самого умершего.

Эпитафии. Последние слова, обращенные к усопшему, наносят или на стелу, или на надгробие, в зависимости от длины и количества фраз. Это может быть проза, стихотворения или молитва.

Обрамление. Строгая или художественная рамка заполняет оставшееся свободное место на стеле, делая дизайн более оригинальным и лаконичным.

Все работы выполняются вручную или с применения высокотехнологичного оборудования. Дизайнерский проект оформления предварительно обсуждается и согласуется с заказчиком.

Плюсы сотрудничества с профессионалами

Оформление памятника, украшающее могилу родного или близкого человека, напоминает о нем не годы, а десятилетия. Поэтому доверять его выполнение нужно только опытным мастерам. Компания «Амитье» предлагает:

профессиональное оформление памятников по доступной цене;

реализацию дизайнерских проектов любой сложности;

выполнение работ в наиболее сжатые сроки;

возможность корректировки деталей на любом этапе производства;

высокое качество результата и эстетическую непревзойденность памятника.

Помимо оформления по индивидуальным заказам, в компании «Амитье» можно заказать готовые конструкции, выполненные по типовым дизайнерским проектам.