Использование IT-разработок для развития бизнеса: функционал и преимущества «Битрикс»

Внедрение современных программных комплексов в бизнес-процессы обеспечивает необходимую гибкость и одновременно с этим расширяет возможности. Бренд Bitrix 24 стал известен благодаря тем возможностям, которые получает компания. Наиболее важное отличие – это отсутствие необходимости в покупке собственного сервера. Вся информация хранится в «облаке», которое имеет несколько степеней защиты. Не придется волноваться о возможных сторонних преступных посягательствах. Администратору достаточно разграничить права доступа сотрудников.

Формирование высокоэффективной рабочей сети

Внедрение программного комплекса решает сразу несколько практических задач. Как было сказано ранее, заказчик получает эффективно работающую систему, которая не требует значительных капиталовложений. Перечень других достоинств выглядит следующим образом:

создание корпоративной сети;

контроль работы подразделений и отдельно взятых сотрудников;

возможность выдачи индивидуальных заданий;

формирование различных видов статистических отчетов;

хранение данных – объем выделенного свободного пространства зависит от выбранного тарифа;

конструктор для создания сайтов;

возможность организации IP-телефонии.

Особенность Битрикс24 заключается в том, что система дает необходимое пространство для дальнейшего развития. В зависимости от потребностей компании, можно установить дополнительный функционал. К примеру, опция календарь, чат и так далее.

От регистрации и до непосредственного использования

Внедрение актуальных IT-разработок в бизнес-процессы возможно сразу, как это решит владелец компании. Достаточно пройти регистрацию, чтобы начать работать. Следующий шаг – формирование технического задания. В документе прописывают перечень задач, которые планируется решить с использованием «Битрикс». Качественно подготовленное техническое задание позволяет быстрее выбрать тарифный план. С одной стороны, тарифный план выбирают так, чтобы не переплачивать за ненужный функционал, а, с другой стороны – необходимо зафиксировать в договоре возможности для дальнейшего наращивания мощностей. На следующем этапе за дело принимается администратор. Его задача заключается в разграничении прав доступа каждого пользователя. В случае возникновения вопросов, администратор расскажет о роли каждого работника в системе. Процесс настройки отнимет минимум времени, поэтому не стоит откладывать переход к более эффективной модели работы.