Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Размеры и классы опасности

Под санитарно-защитной зоной необходимо воспринимать территорию, расположенную вокруг предприятий и различных объектов, способных наносить вред здоровью людей или природным особенностям. Любой проект санитарно-защитной зоны содержит детальную информацию о территории, а также ее точные размеры. Само появление подобной зоны продиктовано необходимостью снизить отрицательное воздействие со стороны промышленных сооружений на атмосферу, подробнее описано на сайте https://mosekologiya.ru/ustanovlenie-i-izmenenie-granic-szz.php.

Понятие СЗЗ

На самом деле существующие санитарно-защитные зоны объектов и предприятий необходимы для обеспечения достаточной безопасности гражданского населения в процессе работы этих производств в стандартном формате. Они выполняют функции некого барьера. Данная зона представляет собой территорию разрыва между зданиями жилого и общественного значения, а также промышленными компаниями.

СЗЗ существует для снижения:

· уровня шума;

· выбросов вредоносных веществ в разном состоянии;

· уровня пыли и т.д.

Все эти опасные виды отходов попадают в пространство и заражают природу именно в результате промышленного процесса. Для обеспечения максимально качественной защиты необходимо разбирать санитарно-защитные зоны и классификации объектов в зависимости от направления их деятельности и степени опасности. Ширина зоны устанавливается с расчетом на то, что вредоносные выбросы не будут превышать стандартные показатели концентрации за ее пределами.

Классификация СЗЗ

Специалисты выделяют сразу 5 классов СЗЗ. Они отличаются друг от друга по уровню производимых процессов технологической группы, уровню распространения опасных веществ в атмосферу и по функционирующих сооружениях, выполняющих очистительную работу.

Некоторые современные заводы и фабрики характеризуются замкнутым способом решения производственных задач. По этой причине они не способны осуществлять опасные атмосферные выбросы. Для них СЗЗ определяется на основе вероятности возникновения непредвиденных ситуаций.

В определенных случаях границы санитарно-защитных зон способны увеличиваться. К примеру, это происходит, если жилые сооружения находятся по отношению к объектам промышленности с подветренной стороны. Для расширения границ необходимо требование со стороны компетентных государственных органов. Размер зоны варьируется в пределах от 50 до 1000 м. Устанавливается она в зависимости от класса опасности предприятия.