Какие действия необходимо предпринять для смены директора ООО

Возникают такие ситуации, когда меняется руководство коммерческой организации. В этом случае важно знать некоторые особенности.

Особенности мероприятия

Стоит отметить, что смена директора ооо должна быть осуществлена исключительно в законодательных рамках. Так как руководитель является не только фактическим управленцем того или иного предприятия, но и обладателем права на его представление, а также осуществление большинства действий без обязательного получения доверенности. Все, что делает директор, происходит исключительно в рамках интересов организации. В ЕГРЮЛ вносятся сведения о руководителе организации, о его замене. Однако Федеральная налоговая служба – вот первый орган, в который следует сообщить информацию о смене начальства, и только потом в ЕГРЮЛ.

Как происходит процедура

Вот те действия, которые обязательно следует выполнить при осуществлении смены директора ООО:

не следует допускать того, что место руководителя останется абсолютно свободным после осуществления процедуры увольнения прежнего директора. Однако и торопить события не нужно. Принимать на работу нового директора, не дождавшись окончания официальной процедуры увольнения предыдущего начальника, тоже нельзя;

собрание. На нем обязательно решаются следующие вопросы: аннулирование трудового соглашения с прежним начальником, назначение нового руководителя;

далее новый директор принимается на работу, а старый увольняется;

подаются сведения в Федеральную налоговую службу;

вносятся изменения в документацию Единого государственного реестра юридических лиц на протяжении 3 дней от момента подтверждения решения на собрании. Необходимо обязательно уложиться в указанный срок, так как игнорирование этого обязательства влечет за собой наложение штрафных санкций;

далее налоговой службой выдается документ, который официально подтверждает все произошедшие изменения;

последней организацией, получающей информацию о смене директора, является финансовое учреждение, в котором оформлен расчетный счет фирмы.

Процесс смены руководителя ООО требует наличия определенных документальных подтверждений. Если следовать всем требованиям, то проблем с этим вопросом не возникнет. А лучше обратиться в специализированную организацию, которая поможет вам решить этот вопрос максимально быстро. Стоимость услуг специалистов вполне доступна.