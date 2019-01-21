Отсрочка по онлайн-кассам до 2019 года

Многие субъекты бизнеса перешли на новые ККМ еще в 2017-2018 годах, но некоторые из них в онлайн-кассе пока потребности не испытывают по причине отсрочки исполнения указанного требования до 2019 года.

На кого распространяется данная отсрочка? Законодательством предусмотрены следующие категории бизнеса, которые имеют право перейти на использование онлайн-касс только в 2019 году:

I. Работающие по ЕНВД субъекты следующих отраслей:

Бытовые услуги. Ветеринария. Автомойки и автосервисы. Автостоянки. Грузо- и пассажироперевозки при парке автомобилей до 20 единиц. Реклама на транспорте и наружная реклама на специальных конструкциях. Сдача в аренду земельных участков для размещения заведений общественного питания и торговых мест. Предоставление в аренду торговых мест. Сдача в аренду помещений площадью не более 500 кв.м., предназначенных для временного размещения (гостиницы, квартиры, комнаты и др).

II. ИП с патентом на виды деятельности:

1) Ремонт автомобилей.

2) Изготовление и ремонт изделий из металла, а также ремонт бытовых приборов.

3) Услуги в области косметологии и парикмахерские услуги.

4) Грузо- и пассажироперевозки на автомобилях.

5) Услуги в области ветеринарии.

6) Проведение спортивных занятий.

7) Грузо- и пассажироперевозки водным транспортом.

8) Фармацевтические и медицинские лицензионные услуги.

9) Ведение охотхозяйств.

10) Производство молочной продукции.

11) Прокат.

12) Рыболовство (спортивное и товарное) и рыбоводство.

13) Услуги по ремонту компьютерного и коммуникационного оборудования.

III. ИП на ПСН или ЕНВД, ведущие работу в сферах общественного питания и торговли и не использующие труд наемных работников.

IV. Организации и ИП на УСН, занимающиеся оказанием услуг и выполнением работ для граждан, за исключением занимающихся в сфере общественного питания и использующих труд наемных работников.

V. ИП без штата работников, осуществляющие торговлю через вендинговые автоматы.

Если в период действия отсрочки предприниматель нанимает хотя бы одного сотрудника, то обязан установить онлайн-кассу в течение 30 дней со дня найма работника.

Правила оформления БСО

Работать без кассового оборудования можно только при условии возможности выдачи покупателю документа, подтверждающего сделку (при наличии такого требования). При оказании услуг или выполнении работ гражданам можно выдавать бланк строгой отчетности с обязательными реквизитами, который приравнивается новым законодательством к фискальным чекам.

Приравненными к чекам документами являются квитанции, талоны, абонементы и так далее.

Субъекты, имеющие отсрочку по использованию онлайн-касс до 2019 года, могут выдавать БСО по действовавшим до июля 2016 года правилам.

К обязательным реквизитам БСО в соответствии с соответствующим Постановлением Правительства РФ относятся:

Наименование документа.

Серия и номер.

Название организации и ее организационно-правовая форма или ФИО предпринимателя.

ИНН организации или ИП.

Вид работ или услуг и их стоимость.

Форма и размер оплаты – наличный либо безналичный расчет.

Дата документа и осуществления расчета.

ФИО, должность, подпись работника, который выдал документ, а также печать ИП или организации.

В документе может быть отражена и другая информация, имеющая отношение к специфике работы организации или ИП. С учетом сфер деятельности некоторые реквизиты могут корректироваться. Так, в театральном билете три последних в списке реквизита могут не указываться. Должны использоваться только те бланки, которые напечатаны в типографии, а БСО должен иметь отрывной фрагмент и заполняться в двух экземплярах. Копии бланков хранятся в течение 5 лет.

Приобретение кассового оборудования после 1 июля 2019

При уравненных между собой БСО и чеке предприниматели имеют возможность выбора вида выдаваемого документа по завершении льготного периода. С точки зрения экономии целесообразным решением станет приобретение онлайн-кассы либо устройства для печати БСО в автоматическом режиме. ИП на ПСН или ЕНВД с правом установки онлайн-касс в 2019 году могут до окончания года получить налоговый вычет в сумме 18 тысяч рублей от каждой приобретенной единицы кассовой техники. Для этого необходимо купить кассовое оборудование модели, включенной в реестр ФНС, и зарегистрировать устройство до 01.07.2019 в органах ФНС.