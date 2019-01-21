Автоматическая программа «Звонок» для прозвона холодной клиентской базы

Маркетинговая деятельность нацелена на стабильный рост объема продаж и привлечение новых покупателей, которые со временем статут постоянными клиентами. Донести информационные сообщения потенциальным клиентам, стимулировать их к сотрудничеству с компанией – сложная задача, которая решается путем грамотно организованного прозвона. Поскольку не все компании имеют соответствующий бюджет, штат сотрудников, технические мощности для выполнения сотен звонков и обработки обратной связи, рекомендуется прибегнуть к услугам аутсорсингового колл-центра.

Кто может эффективно использовать бота программы «Звонок»

Сервис «Звонок» осуществляет автопрозвон номеров по клиентской базе, бот автоматически предоставляет адресатам информацию о продукции, предлагает новые товары и услуги, которые могут быть интересными клиента. Прозвон клиентов является многофункциональным инструментом, при помощи которого оперативно и при минимальном бюджете выстраивается процесс эффективной коммуникации с покупателями.

Холодные звонки нацелены на привлечение новых заказчиков, которые еще не заказывали продукцию предприятия. Целью аудиосообщения является вызов максимальной заинтересованности у адресата, мотивация его к покупке, после чего бот переключает его на менеджера отдела продаж для оформления заказа.

Почему стоит выбрать автоматизированный прозвон холодной базы клиентов

Компании могут заказать услуги колл-центра «Звонок», бот которого быстро и результативно выполнит холодный прозвон потенциальных покупателей. Аудиосообщение должно быть составлено таким образом, чтобы учесть потребности клиента и предложить ему товар, максимально соответствующий ожиданиям. В этом плане немаловажную роль играет обратная связь, когда после окончания звонка бот просит клиента выставить оценку полученного сервиса.

Преимущества обращения в аутсорсинговый колл-центр для выполнения холодных звонков:

экономия при организации маркетинговой деятельности – можно сообщить о товаре или услуге одновременно большому количеству потенциальных заказчиков благодаря звонкам с разных серверов;

быстрый и действенный прозвон с получением ответной реакции;

многозадачность и функциональность – автоматические звонки позволяют регулярно напоминать о себе клиентам;

заказчики больше склонны доверять роботу по причине отсутствия субъективных суждений, при исключении человеческого фактора значительный возрастает объем продаж.

Бот программы «Звонок» - действенный маркетинговый инструмент для предприятий разного масштаба и направлений деятельности. Настройки автоматического прозвона выполняются за несколько минут, после чего бот приступает к активному обзвону возможных заказчиков. Несомненными плюсами станут информирование максимального числа потенциальных клиентов за короткий промежуток времени, минимальные затраты и информативная обратная связь.