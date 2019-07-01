Многие коммерческие и государственные компании отправляют своих служащих и сотрудников в многодневные командировки в другие города России. Причины отправки в командировки могут быть самыми различными: подписание договоров, презентации, выставки, семинары, решение технических проблем или вопросов о поставках, закупка материалов, сырья и оборудования. Независимо от причины поездки командированным сотрудникам требуется место для проживания на период пребывания в другом городе. Традиционно командировочные поселяются в гостиницах или отелях, которые выдают своим постояльцам документы, подтверждающие пребывание. На основании предоставленных командировочными документов возмещаются финансовые затраты за период пребывания в другом населенном пункте по делам компании.

Санкт-Петербург, являющийся крупнейшим деловым, культурным, научным и торговым центром России, посещают миллионы командировочных из разных уголков РФ и других стран. Далеко не все командированные выбирают для проживания отели и гостиницы по самым различным причинам. Тем не менее, они обязаны предоставить чеки из гостиничных заведений по прибытии к месту работы. В гостиничных чеках содержится следующая информация:

паспортные данные командированного;

сроки пребывания командированного в отеле или гостинице;

стоимость арендованного номера;

перечень и стоимость услуг, которыми пользовался командированный.

Для того чтобы избежать проблем и получить финансовое возмещение, командированному достаточно купить гостиничные чеки в Санкт-Петербурге, обратившись для этого в специализированную компанию «Докком». Приобрести гостиничные чеки следует, если:

не хватило времени оформить при выезде из отеля необходимые бумаги;

отчетные документы были утеряны;

необходимо отчитаться за выданные авансом деньги;

в отеле отсутствовали свободные номера, поэтому приходится арендовать квартиру;

родственники или друзья пригласили пожить у них и пр.

Приобретение гостиничного чека в компании «Докком» позволяет получить на руки официальный документ, подтверждающий сроки пребывания в гостинице и стоимость проживания. Профессионально изготовленный документ проходит любые проверки независимо от времени подачи запроса, что исключает вероятность штрафов от руководства компании или проблемы с выплатой командировочных. Это удобный сервис, который получил широкое распространение.