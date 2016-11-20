В Новосибирском торговом центре «Вереница» произошел пожар

20-11-2016, 15:02 Оставьте комментарий »
В Новосибирском торговом центре «Вереница» произошел пожарВ воскресенье, 20 ноября, торговом центре «Вереница», расположенном в Калининском районе Новосибирска, произошел пожар. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако ущерб был нанесен весьма значительный. Очевидцы рассказывают, что огонь уничтожил значительную часть павильона с овощами и фруктами. В соседнем павильоне обгорели стеллажи.

Сигнал о возгорании поступл на пульт пожарной охраны в 9:50. Прибывшие на место происшествия по адресу ул. Кропоткина, 130, пожарные обнаружили, что в павильоне с овощами и фруктами горит торговое оборудование. Огнем было охвачено порядка 20 кв. м. Огнеборцы полностью справились с пожаром всего за несколько минут.

В момент возгорания в помещении находились около 50 человек. Персоналу удалось организовать быструю и эффективную эвакуацию. Никакой паники не наблюдалось. В настоящее время эксперты занимаются выяснением причина пожара. Отрабатываются все версии, включая умышленный поджог.

Источник: news.ngs.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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