В Новосибирском торговом центре «Вереница» произошел пожар

В аэропорту «Толмачево» произошел пожар В пятницу утром в Новосибирском аэропорту произошел пожар. Эвакуировать из здания Читать далее »

Ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме Сегодня ночью произошел пожар в жилом двухэтажном доме в Калининском районе Новосибирска. Читать далее »

В Новосибирске произошел пожар на подземной стоянке В одном из элитных жилых домов в центре Новосибирска произошел пожар на подземной Читать далее »