Новосибирская школьница повесилась во дворе своего дома

22-11-2016, 11:03 Оставьте комментарий »
Новосибирская школьница повесилась во дворе своего домаВ пятницу, 21 ноября, примерно в 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что возле частного дома на территории Дзержинского района Новосибирска обнаружено тело 12-летней школьницы. По всем признакам было видно, что смерть наступила в результате самоубийства. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проверяется версия о доведении до суицида.

Установлено, что семья, в которой случилась беда, является вполне благополучной. Суицид был совершен прямо на придомовом участке в то время, когда мать и отчим девочки находились дома. Бездыханное тело с веревкой на шее утром обнаружил отчим.

Есть сведения, что в последнее время школьница связалась с плохой компанией и неоднократно приходила домой в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что накануне самоубийства девушка также пришла домой пьяной, что очень огорчило ее мать. Между ними произошла ссора.

В настоящее время сотрудники следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области выясняют все обстоятельства происшествия, допрашиваются родственники и знакомые погибшей, а также педагоги школы №169, в которой она училась. Согласно большинству сведений, девушка была активной, проявляла интерес к творчеству и не имела склонности к депрессиям.

Источник: vashgorod.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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