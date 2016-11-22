Новосибирская школьница повесилась во дворе своего дома

Пропавшая новосибирская школьница найдена живой и здоровой 15-летння школьница Мария Демидова исчезла 13 октября. Ее мать обратилась в полицию и Читать далее »

В подвале жилого дома нашли труп в наручниках 5 мая в подвале жилого дома в Заельцовском районе нашли труп молодого парня. Полиция Читать далее »